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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko-Barcelona: 88-74 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko-Barcelona: 88-74 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 30. haftasında ağırladığı Barcelona'yı 88-74 mağlup edip üst üste 4'üncü, toplamda 19'uncu galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 23:24 Güncelleme: 20.03.2024 - 23:24
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        Fenerbahçe, Barcelona'yı devirdi!
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        THY EuroLeague’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Barcelona’yı 88-74 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko, 19 galibiyete ulaşırken; Barcelona 10’uncu mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer isimleri ise 18’er sayı kaydeden Scottie Wilbekin ve Dario Brizuela oldu.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Beko; Tyler Dorsey, Nick Calathes, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre ve Johnathan Motley ilk 5’iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5’i ise Tomas Satoransky, Nicolas Laprovittola, Nikola Kalinic, Jabari Parker ve Jan Vesely’den oluştu.

        Mücadeleye Dorsey ve Hayes-Davis’in basketleriyle başlayan Fenerbahçe, ilk 2 dakikayı 5-0 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Motley’nin bulduğu üst üste iki basket ile periyodun sonuna 4.42 kala skoru 11-4’e getirdi. Etkili oyununu Guduric ve Hayes-Davis’in başarılı atışlarıyla sürdüren Fenerbahçe, 2.22 kala farkı 13 sayıya çıkardı: 19-6. İlk periyot sarı-lacivertli ekibin 23-11 üstünlüğüyle sona erdi.

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        İkinci periyoda da iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip, 6.30 kala Tarık Biberovic’in 3 sayılık isabetiyle farkı 22’ye yükseltti: 35-13. Karşılıklı basketlerle devam eden periyodun son 2 dakikasına 41-19’luk skorla girildi. Fenerbahçe, ilk yarıyı 21 sayı önde tamamladı: 46-25.

        Üçüncü periyoda Brizuela’nın bulduğu 7 sayı ile başlayan Barcelona, 7.53 kala farkı 17’ye indirdi: 49-32. Periyodun bitimine 4.21 kala çizgiye gelen Abrines, 2’de 2 attı: 55-42. Laprovittola’nın hızlı hücumda bulduğu 3 sayılık basket ile Barcelona, üçüncü periyodun bitimine 1.17 kala farkı 8’e düşürdü: 59-51. Üçüncü periyot 62-57’lik skorla tamamlandı.

        Dördüncü periyodun başında Barcelona, Jan Vesely’nin basketiyle farkı 3 sayıya indirdi: 62-59. Fenerbahçe, Wilbekin’in bulduğu 5 sayı ile farkı 8’e çıkardı ve Roger Grimau bitime 8.36 kala mola aldı: 67-59. Mücadelenin son 4 dakika 54 saniyesine 77-67’lik skorla girildi. Kalan sürede farkı daha da artıran sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 88-74 kazandı.

        NICK CALATHES, EUROLEAGUE TARİHİNİN EN ÇOK TOP ÇALAN OYUNCUSU OLDU

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        Fenerbahçe Beko’nun deneyimli basketbolcusu Nick Calathes, Barcelona ile oynanan maçta tarihe geçti. Calathes, 435 top çalma ile Dimitris Diamantidis'i geride bıraktı ve EuroLeague tarihinin en çok top çalan oyuncusu oldu.

        MERT HAKAN YANDAŞ MÜCADELEYİ YERİNDE TAKİP ETTİ

        Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçını salondan takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Mert Hakan Yandaş’a destek tezahüratlarında bulunurken; 29 yaşındaki futbolcu da tribünleri selamladı.

        SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

        HAKEMLER: Matej Boltauzer, Joseph Bissang, Luka Kardum

        FENERBAHÇE BEKO: Motley 9, Wilbekin 18, Sertaç Şanlı 2, Papagiannis, Hayes-Davis 12, Tarık Biberovic 12, Noua 2, Pierre 3, Guduric 13, Dorsey 4, Calathes 13

        BARCELONA: Da Silva 2, Vesely 4, Brizuela 18, Rubio 8, Kalinic 5, Satoransky 9, Hernangomez 9, Laprovittola 11, Abrines 4, Parker 4, Nnaji, Jokubaitis

        1’İNCİ PERİYOT: 23-11

        DEVRE: 46-25

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-57

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