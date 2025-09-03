Habertürk
        Fenerbahçe Beko, Armando Bacot'u transfer etti - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Armando Bacot'u transfer etti

        Transfer çalışmalarını sürdüren EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, ABD'li pivot Armando Bacot'u kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 18:04 Güncelleme: 03.09.2025 - 18:47
        Fenerbahçe'ye ABD'li pivot!
        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Armando Bacot'u transfer ettiğini duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık anlaşma imzalandı.

        Bacot, son olarak Memphis'in Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi takımında forma şansı buldu ve altı karşılaşmada 8,3 sayı, 5,5 ribaunt, 1,3 blok ve 0,8 asist ortalamalarıyla oynadı.

        Habertürk Anasayfa