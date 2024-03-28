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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i konuk ediyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i konuk ediyor

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 32. hafta karşılaşmasında yarın Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 09:46 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:04
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        Fenerbahçe'nin konuğu Alba Berlin!
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        THY Avrupa Ligi 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, yarın Alman temsilcisi ALBA Berlin'i ağırlayacak.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

        Avrupa Ligi'nde yaptığı maçların 19'unu kazanıp 12'sinde yenilen sarı-lacivertliler, haftaya 6. sırada girdi. ALBA Berlin ise ligde aldığı 5 galibiyetle sonuncu sırada yer alıyor.

        Taraflar arasında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 91-82'lik skorla kazanmıştı.

        Bir sonraki maçta Anadolu Efes'i konuk edecek sarı-lacivertli ekip, deplasmandaki Olympiakos karşılaşmasıyla normal sezonu tamamlayacak.

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