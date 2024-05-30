Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 2024 Fenerbahçe başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri! Fenerbahçe başkanlık seçimi kazananı kim? Aziz Yıldırım, Ali Koç…

        Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi kanalda? 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimini kim kazandı?

        Fenerbahçe başkanlık seçimi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda eğer yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran'da tekrar yapılacak. FB başkanlık seçimini canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçen seçim sonucunu merak ediyor. Peki Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi kanalda? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu başkanlık seçimini kim kazandı? İşte, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 09:52 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe başkanlık seçimi geri sayımı sona erdi. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı canlı yayın üzerinden yapılması beklenirken, seçilen başkan 3 yıl görevde bulunacak. Adaylar arasında Ali Koç ve Aziz Yıldırım bulunuyor. Peki Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı yayında kazanan açıklanıyor

        • 2

          FENERBAHÇE SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek

          İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte toplanacak. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024, saat 18.00’e kadar yapılacak.

          Kongre sonunda başkan seçilen isim 3 yıl süre ile Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını yürütecek.

          Fenerbahçe seçiminin kulübün Youtube hesabı üzerinden yayımlanması bekleniyor.

        • 3

          ALİ KOÇ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

          Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.

        • 4

          FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

          Fenerbahçe’de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım seçimlerde aday olduğunu duyurdu.

          2018 yılında yapılan seçimde mevcut başkan Ali Koç’a kaybeden Aziz Yıldırım görevini bırakmıştı.

          Mevcut başkan Ali Koç 2018 yılından itibaren yaklaşık 6 yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık görevini yürütüyor.

          AZİZ YILDIRIM YÖNETİM KURULU LİSTESİ

          Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yakın arkadaşı tutuklandı! Kesik baş cinayetinde balta bulundu!
        Yakın arkadaşı tutuklandı! Kesik baş cinayetinde balta bulundu!
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Türk bilim insanları prostatta mikroplastik tespit etti
        Türk bilim insanları prostatta mikroplastik tespit etti
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        İstanbul'da 6 katlı binada yangın! Sigara evi küle çevirdi
        İstanbul'da 6 katlı binada yangın! Sigara evi küle çevirdi
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Uçak motoruna çekilen kişi öldü
        Uçak motoruna çekilen kişi öldü
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        Diyaliz tedavisi sonrası ölü sayısı 3'e çıktı!
        Diyaliz tedavisi sonrası ölü sayısı 3'e çıktı!
        Mobbing davası için delil toplayın
        Mobbing davası için delil toplayın
        Çin'den Filistin'e destek
        Çin'den Filistin'e destek
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün
        Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos!
        Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa