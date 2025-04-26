Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı gerçekleştirildi.

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Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.

BAŞKAN KOÇ'TAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Dostum olan futbolcuyken bize hizmet eden Bülent Hocamızın kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın. Sevgili kızı, nurlar içinde yatsın. Bu acının tek ilacı zaman. Evlat olunca geçmesi çok zor."

🎙️ Ali Koç: Dostum olan futbolcuyken bize hizmet eden Bülent Hocamızın kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. pic.twitter.com/RSRUmg9gkS — HT Spor (@HTSpor) April 26, 2025

"PSİKOLOJİK AVANTAJ ELİMİZDEYDİ"

"Mutluyduk, psikolojik avantaj elimizdeydi. 11 puandan 3 puana inmiştik. Kalan fikstürde inancımız bu puan farkının da kapanacağı yönündeydi. Full motivasyonla bu toplantıya hazırlanıyorduk. Hafta sonu 5 müsabakamız vardı. Hepsi final etap turlarıydı. Kadın basketbolda şampiyon olduk. Hiç kimsenin öngöremediği, beklemediği, ne yazık ki geçmiş yıllarda da, sadece bizim dönemimizde değil, hiç beklenmedik rakiplere karşı hem de kendi stadımızda kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluk şansımızı sekteye uğrattık. Haklı olarak bir anda bütün camianın haleti ruhiyesi değişti, karamsarlaştı. Çok üzüldük. Birçoğunuz haklı olarak öfkelendiniz. Bizler de aynı derece üzgün durumdayız. Bizim üzülüp şikayet etme lüksümüz yok. Bu sıkıntıları gidermek zorundayız. Yaşadığınız hayal kırıklıkları çok çok iyi biliyoruz. Biz de, yönetim kurulu da aynı duyguları yaşıyoruz."

🎙️ Ali Koç: Mutluyduk, psikolojik avantaj elimizdeydi. 11 puandan 3 puana inmiştik. Kalan fikstürde inancımız bu puan farkının da kapanacağı yönündeydi. Hiç kimsenin öngöremediği, beklemediği, ne yazık ki geçmiş yıllarda da, sadece bizim dönemimizde değil, hiç beklenmedik… pic.twitter.com/4KVYJ60G1S — HT Spor (@HTSpor) April 26, 2025

"İZAHATI SON DERECE ZOR"

"İzahatı son derece zor bir beraberlikle geldiğimiz nokta, maalesef geldiğimiz nokta bizi çok dezavantajlı bir duruma düştü. Rakamlarla, tablolarla sizi ikna etmeyeceğim. Siz gönül koydunuz, ben de gönülden konuşacağım. Bize sabreden, istikrardan yana olanlara teşekkür ediyorum. Geçen sene renkli, çetin, yeri geldi mi gergin bir kongre yaşadık. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasisinin ne kadar değerli olduğunu herkese gösterdik. Bu kongrede camiamız bizi 3 yıl için göreve getirdi. Camiamızın uzun süredir beklediği şampiyonluk özlemini gidermek için çok daha programlı ve tecrübelerle çalışmalarımızı kongreden önce başlattık. Seçilelim, sonra bakalım demedik. O dönemde seçilme garantimiz yoktu."

"KİM KAZANIRSA KAZANSIN GELECEKTİ"

"Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı 5 teknik direktöründen biri olan, başarıları ortada olan Mourinho'yu hem başkan sayın Aziz Yıldırım hem de biz istedik. Netice itibarıyla kim kazanırsa kazansın gelecekti. Camiamız tarafından coşkuyla, sevinçle, umutla, motivasyonla karşılandı. Tüm dünyada yankı uyandıran bir transfer oldu."

🎙️ Ali Koç: Bu kongrede camiamız bizi 3 yıl için göreve getirdi. Camiamızın uzun süredir beklediği şampiyonluk özlemini gidermek için çok daha programlı ve tecrübelerle çalışmalarımızı kongreden önce başlattık. Seçilelim, sonra bakalım demedik. O dönemde seçilme garantimiz yoktu.… pic.twitter.com/0TWBiC8weA — HT Spor (@HTSpor) April 26, 2025

"İSMAİL HOCAYI DA ELEŞTİREN BİR CAMİAYIZ"

"Mourinho ile hedefimiz sadece bugünü değil geleceği de planlamak ve teknik açıdan istikrar sağlamaktı hedefimiz. Sizin beğenmeme, eleştirme lüksünüz var. Biz de 99 puan alan İsmail Hoca'yı da eleştiren bir camiayız. Son yıllarda aldığımız puanlar, şampiyon olduğumuz yılların üstünde. Bu yıl da öyle olacak. Hocamızın istediği transferler ile sürece erken başladık. Transfer planlamamızın çoğunu yaz kampı başlamadan bitirdik. Bunun da maliyeti oluyor. Bu sefer de biraz pahalıya olmakla birlikte planlamamızı yaptık. Çok daha cesur bir planlama yaptık. Neticesinde Fenerbahçe tarihinin futbolcu açısından en değerli kadrosunu ve doğal olarak da en yüksek bütçeli takımını kurduk. Kaliteli, deneyimli, mücadele gücü yüksek, hem Türkiye'de hem Avrupa'da kaliteli bir takım kurduğumuzu düşünüyorduk. Spor kamuoyu da bunu ifade ediyordu."

"BAŞARISIZLIK VARSA SORUMLU BAŞKANDIR"

"Ben hiç kimseyi mazeret göstermedim. Başarısızlık varsa, hayal kırıklığı varsa tek sorumlusu başkandır dedim. Bu sorumluluğu, yükü, hakaretleri, iftiraların altında ezilmedim, kimseyi de mazeret olarak kullanmadım. Bu da böyle devam edecektir. Şunu söyleyebilirim; futbol yapılanması açısından bence ben ve arkadaşlarım, takdir sizlerindir, elimizden gelenin, elimizdeki maddi güçle yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Futbol, planla ve doğru kadro mühendisliğiyle, büyük yatırımlarla değil mücadeleyle, adaletle ve bazen de şansla yazılan bir hikayedir."

"AYNI ELEŞTİRİYİ BİZ DE YAPTIK" "Kayseri maçıyla ilgili demin bir eleştiri yapıldı. 82. dakikada şöyle böyle yaptık diye. İnanın herhalde Fenerbahçeliyim diyenlerin yüzde 95'i, biz de dahil aynı eleştiriyi yaptık. Bazen futbolda aklın mantığın algılayamayacağı şeyler oluyor. İnişler çıkışlar olmasına rağmen takımımızı şampiyonluğun en güçlü adayı olarak konumlandırdık. Devre arasında Fenerbahçe tarihinin en başarılı ara transferini geçirdik. Yatırımlarımızı artırdık. Talisca, Skriniar ve Diego Carlos'u aldık. Bize göre güçlü olan yapımızı daha da sağlam bir zemine oturttuk. Kalite, mücadele gücü açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesiydi. Yeri geldi hepimizi çıldırtacak kalitede futbol vardı ama o maçları da kazandık." "BU İSİMLER FUTBOLDAN SİLİNDİ" "Tabii ki ikincilik hiçbirimizi kesmiyor. Yıllardır hep yarışın içindeyiz, tepeye oynuyoruz ama bir şekilde ikincilikle yetinmek zorunda kalıyoruz. Sadece sahada değil, sistemle de mücadele etmeye devam ettik. Bu mücadele sadece bizim için değil, tüm takımlar açısından fayda sağlayacak kazanımlar elde ettik. Yıllarca bu sistem, bizden önce de hakkımızı yedi, sesimizi kısmaya çalıştı, bu sezon mücadelemizi çatışmayla değil haklılıkla, hukukla mücadele ettik. Yıllarca değiştirilmeyen o yapı, çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek başta bir önceki TFF başkanı, yönetim kurulu, özgül ağırlığı yüksek hakemler, gözlemcileri, TFF profesyonelleri ve kurullarda görev yapan isimler futboldan silinmiştir." "BU MÜCADELE PAHALIYA MAL OLDU" "Bu mücadele hem zor oldu hem pahalıya mal oldu. Riyad konusu... Sadece bize yazıldı. Küçük bir örnek. TFF ile görüş ayrılığı, yeri geldiğinde çatışma olduğunda bir siyasi elimizden tutup TFF ile aramızı yapmaya çalışmadı. Yıllar sonra ilk kez bir derbiye yabancı hakem atandıysa, ligin ikinci yarısında yabancı VAR hakemleri atandıysa, sistemin mecbur kaldığı bir geri adımdır." "BU HATALI BİR KARARDIR" "Yabancı hakemle devam edilmemesi hatalı bir karardır. TFF'ye ilettik. Kamuoyu bunu satın almış, derbiden sonra kamuoyu hakemin ne kadar başarılı olduğu konuşulmuş, bu kritik maçta hakem konuşulmamış, Türk hakemler korunmuş. Bu hakemler uçağa binip gidiyor, yorumcuların ağzında ciklet olma durumu yok. Adam gördüğünü çalıyor. Yeri geldi yabancı VAR'lar aleyhimize hata yaptı, sesimizi çıkarmadık. Hakem hata yapmaz diye bir şey yok, bizim için niyet önemliydi. Çok önemli bir milattı. TFF'nin bu kadardan dönmesine ne anlam veremedik, ne anlayabildik, hatalı bulduk. Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor da yabancı hakem talep etti. Buna devam etmemek kafamızda büyük soru işareti bıraktı."

"BU SENE ADİL FUTBOL İÇİN BİR MİLAT" Bu sezon yaşananları adil futbol için bir milat olarak görüyoruz. Biz yalnızca kendi hakkımız için değil Türk futbolu için mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Bu süreç hiç kolay değil. Sizler için kıymeti harbiyesi olmayabilir. Bu gelecek için yapılan bir mücadeledir. Uzun ve zorlu bir yoldur bu. Daha güçlü ve daha bilinçli, kararlı yapmaya devam edeceğiz. "GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ, MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ" "Uğruna mücadele verdiğimiz adil rekabet iklimine daha yolumuz var. Bugün geldiğimiz noktada çok ağır bir sorumluluğun yüküyle karşınızda duruyoruz. Camiamızın taleplerini hep dikkate aldık. Yönetim zaafiyet içerisinde algısını kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz! Fenerbahçemiz her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek bir kurum değildir hiçbir zaman da olmamalıdır!" "AÇIN KAPIYI HERKES DUYSUN!" "Henüz yapacak işlerimiz var! Tamamlanacak yolumuz var. Çektiğimiz bütün cefanın, tüm sıkıntının, finansal açıdan 1-2 ay içerisinde üstesinden gelmeye, bundan dolayı bambaşka projeleri, bambaşka.... Açın kapıyı duysun herkes! Açın kapıyı duysun herkes! Yüzmüşüz ucuna gelmişiz, güven oyu diyen güven oyu desin, biz yönetimle göreve devam edeceğiz kulübümüz için!"

"FENERBAHÇE BAĞIMSIZ OLACAK" "Kulübümüze çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak lüksün değiliz. Buraya getirene kadar canımız çıktı. Bu borç seviyesine inene kadar 1 kuruş hisse satmadık. Kendi imkanlarımızla gemiyi yüzdürdük, mali bağımsızlık için büyük fedakarlıklar yaptık. Bir sonraki buluşmada, yeni tesisteki buluşmada, hep beraber inşallah, Fenerbahçe Spor Kulübü kimseye muhtaç kalmayacaktır! Üzüldük, yıprandık, hayal kırıklıkları yaşattık. İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. 2 sene sonra 'iyi ki bu adamlar tırsmadılar, kaçmadılar, kaldılar' diyeceksiniz." "GENÇLERE SESLENİYORUM" "Sosyal medyadaki gençlere sesleniyorum; dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Gündem 1 gün sonra değişebiliyor. Bazen takip etmekte de sıkıntı yaşayabiliyoruz. Gençler, özellikle sosyal medyadaki gençler, Fenerbahçe için birilerine destek vermek hakkınızdır. Destek vereceğiniz kişileri iyi inceleyin, iyi tartın. Onların ilkelerini iyi anlayın. Sizden önce de bir hayatları vardı. Ona göre karar verin."

"FUTBOL DIŞINDA TARTIŞACAK BİR ŞEY YOK" "İki hedefimiz vardı; finansal bağımsızlık ve sportif başarı. Bu projeleri anlattılar, Divan Kurulu'nu geçiştirmek için diyebilirsiniz. Ben size ne yalan söyledim ne günü kurtarmak için gündem değiştirmedim. Belki bir nebze öyle yapsaydık daha farklı şeyler olabilirdi ama ilkesel duruşumuzdan taviz vermedik. Sportif başarı dediğimizde, futbol dışında tartışacak bir şey yok. İçeride dışarıda başarılar elde ettik. Futbolda ise tabloyu değiştirmek için her şeyi yaptık. Henüz istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Bu seneki futbol tasarruflarımız, yatırımlarımızla ilgili 'şunu yanlış yaptınız' dediğiniz şeyi duymak istiyorum, söyleyin. Fenerbahçe futbol tarihi açısından cesurca davranılan bir seneydi. Biz havlu atmadık. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Finansal bağımsızlık hedefimize ulaştık. 7 senede en büyük mahcubiyetimiz futbol tarafı. Unutmayın ki bu sıkıntılı dönemleri ilk defa yaşıyoruz. Diğer kulüpler yaşadı. Biz bu sene buhran döneminden kurtulmayı planlıyorduk. Bazıları mucizelere kaldı diyebilir, doğru söylüyorsunuz." "EYLÜL AYINDA BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞI DUYURACAĞIZ" "En büyük hedefimiz olan finansal bağımsızlık, en sessiz ama en zorlu mücadelemizdi. Kulübümüzü ayakta tutan bu konuda çok önemli bir eşiğe geldik. İnşallah yaz aylarında Fenerbahçe, finansal olarak kendi ayakları üzerinde duracak. Eylül ayındaki mali genel kurulda Bankalar Birliği'nden çıkışımızı duyuracağız. Niye kurtulmalıyız? 3 milyar 628 milyon TL, Bankalar Birliği anlaşmasından sonra ödeme yapmışız. Kulübün bu kadar geliri buraya giderken, bu kulüp nasıl tarihin en büyük yatırımını yapıyor diye merak etmiş mi o arkadaşlar. 3 milyar 628 milyonun sadece 140 milyonu ana paraya gitti. 3.5 milyar faiz ödedik. Biz bu anlaşmayı yaparken faizler yüzde 9.5'tu, değişken faiz yüzde 52'ye kadar çıktı, bugün yüzde 49.5. Biz bu işten çıkıyoruz, bu Fenerbahçe camiasının büyük bir zaferidir."

"ÖNÜMÜZDEKİ MAYIS BAŞLIYORUZ" Önümüzdeki mayıs sonu (2026) başlayacağız yeni stadyuma. Gerekirse sezonun ilk yarısını başka bir stadyumda oynayacağız. Hamdi Bey, 4 ay diyor, ben 6 ay diyorum. Ne olur olmaz. Böyle bir şeye sahip olmak için bu fedakarlığı yapmak zorundayız. "PROJENİN MALİYET 60 MİLYON DOLAR" Altyapı projemizin maliyeti 60 milyon dolar. Futbolu bir yere taşıyacağız, Dereağzı tamamen futbol dışı branşlar için kullanılacak. Eskidi, yorgun. Faz faz, voleybol ile ilgili tesiste başlayacağız. 4-5 bin kişilik voleybol salonu da yapacağız. "HOCA KONUSUNDA İSTİKRARDAN YANAYIZ" "Samandıra'ya gittim hocayla ve futbolcularla konuştum. Biz yönetim olarak takımın başını dik tutarız, destek veririz. Kadroyu biz yapmadık, yapmayız. Futbolcularımıza inanıyoruz, destekliyoruz. Hoca konusunda istikrardan yanayız. Jose Mourinho ile iki sene kontrat yaptık. Bunu da ifade etmek istiyorum." "BİR DE HİSSEYİ BEN ALMIŞIM!" "Geçmiş yönetimler de hisse sattı. Hisseyi biz satınca olay oluyor. Bir de hisseyi ben almışım! Yahu ben öyle gizli saklı bir işi, 60 bin üyesi olan, 30-35 milyon taraftarı olan Fenerbahçe'den gizli yapıp gece yatağa girince uyuyabileceğimi mi sanıyorsunuz! Niye gizli yapayım! Madalyonun diğer yüzü, Trump'ın borsaları alt üst ettiği, ülke realitesinde ekonominin siyasetten negatif etkilendiği bir ortamda bu satışı yapmak, hem de Citybank üzerinden yaptılar demek bir yüzü, öbür yüzü paranoya... Biz bu hisse satışını futbolcu transferi için yapmadık, kulübün geleceği için yaptık." "ALİ KOÇ CUMHURBAŞKANINA GİDİNCE OLAY OLUYOR" "Her kulüp başkanı, Cumhurbaşkanına gider. Ali Koç gidince olay! Camiamızı şu konuda tenkit ediyorum, bana değil Fenerbahçe başkanına aşağılıkça dil uzatanlara niye tepki vermiyorsunuz! Bırakacağım gün bunları anlatacağım, yıllardır içimde tutuyorum. Bu da gidişat değil. Kaç kulüp Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti, biz edince niye problem, soruyorum! Arazi işlerimiz var, vergi işlerimiz var, ecrimisiller var, Vakıflar ile var, Milli Emlak ile var."

"SONUNA KADAR DAYANIRIM" "Ben dayanırım! Sonuna kadar dayanırım! Her seferinde böylesini bulamazsınız. Aziz Başkan'a da son dönemde çirkin saldırılar yapılmıştı. Beğenseniz de beğenmeseniz de mevkiye saygı duymak durumundasınız. Bizi kim yönetiyorsa desteklemek durumundayız. Ültimatomlar vermek burada, Fenerbahçe dinamiklerini bilmiyorsanız şöyle böyle olur demek... Ders alacağım bir şey varsa alırız, katılmıyorsam katılmıyorum derim." "MOURINHO DA ÖĞRENİYOR" "Kim bilir, önümüzdeki haftalarda neler olacağını... Jose Mourinho'ya buraya ilk geldiğinde 'Burası her yere benzemez', aslında hiçbir yere benzemez. 'Ne kadar büyük hoca olursan ol, bir önceki Portekizli hocamız da aynı hatayı yaptı, ülkeyi iyi tanı, bu sene ne olur bilmiyorum, seneye şampiyon olacağız. Bu sene şampiyon olursan arka arkaya şampiyon oluruz ama bu ülke hiçbir yere benzemez' dedim. O da öğreniyor." "6 HAFTA, 18 PUAN VAR" "Genel kurul çağrısı oldu, mutabık değiliz. 6 hafta, 18 puan var. Neyin ne olacağı belli olmaz. Her halükarda görevimizin başındayız. Bir sonraki buluşmamızda bambaşka bir havada bambaşka şeyleri konuşuyor olacağız. Sizlere yaşattığımız üzüntü, hayal kırıklarını biz de yaşıyoruz. Onun için özür dileriz. Futbol açısından elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu buhran dönemi bir yerde bitecek. İnşallah 6 hafta içinde bitecek. Bittiği zaman iş bambaşka yerlere gidecek." BORÇ AÇIKLANDI Fenerbahçe Kulübünün 28 Şubat 2025 itibarıyla borcunun 19 milyar 206 milyon lira olduğu açıklandı. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, yapılan denetimin 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemini kapsadığını belirtti. Leventci, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerini 10 milyar 882 milyon lira, toplam yükümlülüğünü ise 19 milyar 206 milyon lira olarak açıklarken, kulüp öz kaynağının 778 milyon lira olduğunu ifade etti.

815 MİLYON TL KAR Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla dönem karının 815 milyon TL olduğu açıklandı.

REKLAM Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Şekip Mosturoğlu, 3 Mayıs tarihine dikkati çekerek sözlerine başladı. 3 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ilk ziyaret ettiği tarih olduğunu belirten Mosturoğlu, "Bizler Atatürk'ün yolundan giden Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak bu tarihi kulübümüzün kuruluş günü olarak kutluyoruz. Kuruluşumuzun 118. yılı olacak. Dilerim ki hem kulübümüz hem de yolundan gittiğimiz Atatürk Türkiye'si sonsuza kadar payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı. Amatör şubelerin başarılı bir sezon geçirdiğinin altını çizen Mosturoğlu, "Amatör şubelerimiz klasik hale geldiği üzere başarılı bir sezonu daha geride bırakıyor. Tüm branşların şube kaptanlarını, sorumlu yöneticilerini ve sporcularını tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

"ÜST ÜSTE 10 SEZONDUR ŞAMPİYON OLAMIYORUZ" Fenerbahçe'nin futbolda beklentilerin altında kaldığını söyleyen Şekip Mosturoğlu, "Futbol takımımız geçen hafta sonu bizlere büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Mutlak favori olduğumuz Kayserispor maçında beklemediğimiz puan kaybı yaşadı, şampiyonluk şansını azalttı. Üst üste 10 sezondur şampiyon olamıyoruz. Futbolda yaşadığımız olumsuz durumu, camianın tepkilerini ve hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak tartışmamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu. Fenerbahçeliler'in Fenerbahçe'yi hayatının merkezine koyduğunu vurgulayan Mosturoğlu, şöyle devam etti: REKLAM "Bizler sportif sonuçlardan bağımsız olarak Fenerbahçe'ye tutkuyla bağlıyız. Sayın Aziz Yıldırım'ın Metris zindanında haykırdığı çok önemli bir söz vardır; biz hayatta bir gün daha Fenerbahçeliyim demek için yaşarız. Bir gün daha Fenerbahçeli olmak için nefes alırız. Bu açıdan bakınca Fenerbahçe bizim için sportif sonuçlardan ve kupalardan çok daha değerlidir. Ancak futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız milyonlarca taraftarımıza ve çocuklarımıza, sorumlu insanlara yakışan açıklamalar yapmak, sorumluluğu üzerimize almayı bilmeliyiz. Fenerbahçe direniştir. Fenerbahçeliler kaybetmeyi kabullenmez. Bu yüzden bugün yapacağımız toplantımız ve buradan çıkan sonuçlar bu yüksek değerlere uygun olmalıdır."

Sezon başında seçimde camianın birlik ve beraberlik beklentisinin sağlandığını belirten Mosturoğlu, şunları söyledi: "Camiamızın bu beklentisine efsane başkanımız Aziz Yıldırım da başkanımız Ali Koç da kişisel çekince koymaksızın kulak verdi. Geçmişin kırgınlıklarına sünger çektiler. Camiamızın beklediği birlik ve beraberlik sağlanarak iç cephemiz tahkim edilmiş oldu. Yönetimin sadece dış cepheyle mücadele etmesi için oluşturulan ortamda birlik ve beraberlikle topyekun hareket ettik. Taraftarlarımız da bu anlamda birleşti. Deplasmanda, iç sahada puan ya da skor olarak geriye düştüğümüz her anda taraftarlarımız da takıma inanarak destek verdi. Bugün futbolda ortaya çıkan hiç de hayal etmediğimiz sportif sonuç, camiamızın haklı eleştirilerine ve tepkisine neden oldu. Bugün yapılacak toplantıda üyelerimizin samimi düşüncelerini ortaya koyması, bu düşüncelerin demokratik ortamda tartışılması, yönetimimiz tarafından da makul cevapların verilmesi birlik ve beraberlik için çok önemlidir." "BUGÜN YAPILAN TOPLANTI TARİHİ ÖNDEMDEDİR" Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun, kulübün senatosu olduğunu aktaran Mosturoğlu, üyelerin camianın sesi olması gerektiğini dile getirdi. Tüm üyelerin kulübe faydalı olacak çözüm önerileri sunması gerektiğinin altını çizen Mosturoğlu, şöyle konuştu: "Yönetimimiz de bu önerileri olgunlukla karşılayarak cevaplamalı. Bugün ileri sürülecek yapıcı eleştiriler ve öneriler, sonrasında da yönetimimizin kulübümüzü, camiadaki bütün bireylerin arzu ettiği başarıya ulaştıracak anlamda yönetsel yönde alacağı kararlar, kulübün gelecekteki yararına olacaktır. Bugün yapılan toplantı tarihi önemdedir. Umuyor ve diliyorum ki bugün Fenerbahçe'ye olan sonsuz sevgimizle ortaya koyacağımız irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacak, pozitif bir enerjiye en kısa sürede dönüşecektir. Bu bizim gelecek nesillerin Fenerbahçeli olmasını sağlamak için en asli görevimizdir." BURAK KIZILHAN: FORMA SPONSORLUK GELİRİ YÜZDE 50 ARTACAK Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ise açıklamasında "Önümüzdeki sezon erkek futbol takımımızın forma sponsorluk gelirini döviz üzerinden yüzde 50 oranında artırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

EROL BİLECİK: FENERBAHÇE'NİN MALİ BAĞIMSIZLIĞINI HEDEFLİYORUZ Yeni sezon öncesi mali bağımsızlık hedefini açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik: "Yıllık 350-375 milyon euro toplam bilançoyu yönetiyoruz. 10 Haziran 2021 ile 1 Şubat 2021 arasında 640 milyon euro'luk borç 310 milyon euro'ya gelmişti. 228 milyon euro borç bugüne kadar azaltıldı, 82 milyon euro borcumuz kaldı. Bunun kulübümüze getirmiş olduğu 122.000 euroluk bir faiz yükü mevcut. Bugün itibarıyla hem ana para hem de faizlerle birlikte 84,6 milyon euro'luk bir borcumuz bulunuyor. İddialı bir şey söyleyeceğim: Bu çalışmaların hepsinde 2025-26 sezon açılış öncesinde Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığını hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Hisse satışıyla ilgili de bilgi veren Bilecik, "Fenerbahçe'yi kontrollü olarak satın almaya kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir. Gerçekleştirdiğimiz %4,8'lik hisse satışı planlı ve stratejik bir hamle olup doğrudan borç kapatmaya yöneliktir." dedi.

HAMDİ AKIN'DAN MALTEPE VE KENAN EVREN LİSESİ ARAZİSİ AÇIKLAMASI "Maltepe arazisinde Fenerbahçe'nin futbol akademisi tesisleri yapılması planlanmış. O konuyla ilgili çalışmaya başladık. Futbol akademisi içerisinde 7 farklı futbol sahası bulunacak. Aşağı yukarı maliyeti 50 ila 65 milyon euro aralığında bir maliyete sebep olacak. En kısa sürede burayı bitirmeye çalışacağız. Kenan Evren Lisesi arazisinin bütün haklarını aldık. Biz seçildiğimiz zaman bizim değildi. 30 yıllık bir süreliğine bu arazi bizim. Oraya bir proje yapabilme hakkını elde ettik. Buradan Fenerbahçe ciddi bir gelir elde edebilir."