Fenerbahçe- Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlübiyetlerinin ardından kötü gidişata dur demek isteyen sarı lacivertliler, gözünü Başakşehir maçına çevirdi. Lider Galatasaray ile arasında 6 puan fark bulunan Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında hedefi mutlak galibiyet. Peki, Fenerbahçe- Başakşehir maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...