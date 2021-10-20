Fenerbahçe, Avrupa'ya odaklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne odaklandı.

Süper Lig'de Trabzonspor'a yenilerek liderliği kaybeden sarı lacivertliler, Royal Antwerp galibiyetiyle moral bulmak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira ve takım kaptanları, Samandıra'da bir araya geldi. Toplantıda, bir sonraki milli maç arasına kadar ligde ve Avrupa’da 5 önemli maça çıkılacağı ve üzülecek zamanlarının olmadığı vurgulandı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.