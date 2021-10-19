Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında alınan yenilgiye rağmen oynanan futbol ve gösterilen mücadeleden memnun. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; sarı lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira oyuncularına teşekkür etti.

Portekizli teknik adam, ''Maça istediğimiz başlangıcı yaptık. Her şey lehimize devam ederken 10 kişi kaldık. Buna rağmen rakip kalede pozisyonlar bulduk. Son bölümde maçı kaybetmemize rağmen iyi yoldayız. Bu mücadele bizi sezon sonunda şampiyon yapacak. Buna inanıyorum'' dedi.

Vitor Pereira, transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Diego Rossi'nin performansından da memnun. Uruguaylı futbolcu Pereira'nın hücum planlarında önem bir konuma geldi. Trabzonspor maçında takımının tek golünü atan genç oyuncu, uyum sorununu yaşamadı. Diego Rossi fizik olarak eksiklerini kapatmaya çalışıyor.