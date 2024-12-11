Fenerbahçe, Avrupa'da bu sezon ilki yaşadı!

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Samet Akaydin'in hatasında Inaki Williams'ın golüyle Athletic Bilbao öne geçti. İlk yarı boyunca rakip kaleye isabetli şut atamayan sarı-lacivertli takım, 45. dakikada Inaki Williams'ın ikinci golüyle 2-0 geriye düştü.

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İkinci yarıda rakip sahada etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, kaleyi bulan ilk şutunu 68. dakikada çekti. Sarı-lacivertlilerde bu pozisyondan bir dakika sonra Mert Müldür, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, ikinci yenilgisini yaşadığı UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç sonunda 8 puanda kaldı.

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Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sahasında çıktığı 5. maçta ilk kez mağlup oldu.

HEM LİGDE HEM AVRUPA'DA ÜST ÜSTE İLKİ YAŞADI Athletic Bilbao karşısında 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir Avrupa maçında gol atamadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçın tamamında fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, rakip ağlara 15 gol atmıştı. Athletic Bilbao karşısında skor üretemeyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, hafta sonu ligde oynadığı Beşiktaş maçında da gol atamadığı ilk lig maçını oynamıştı.