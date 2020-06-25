TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Roma forması giyen Juan Jesus’u transfer listesinin başına koydu. Savunmaya iyi bir stoper almak isteyen sarı lacivertliler, Brezilyalı oyuncuda karar kıldı.

Juan Jesus ve Roma kulübüyle henüz temasa geçmeyen Fenerbahçe, 29 yaşındaki stoperi izletti. Gelecek sezon Sportif Direktör olarak kariyerine devam edecek olan Emre Belözoğlu’nun çok istediği Juan Jesus için ligin bitimine doğru harekete geçilecek ve İtalyan ekibine teklif yapılacak.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon da Brezilyalı futbolcu için girişimde bulunmuş ancak Jesus Türkiye’ye gelmek istememişti. 29 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi, Haziran 2021'de sona erecek.

Roma’da bu sezon sadece 4 maça çıkan Jesus, 3 sarı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, Roma'dan önce bir diğer İtalya devi Inter'in formasını giymişti.