Fenerbahçe - Antalyaspor yazar yorumları

"Ama belli oranda kalitesi yok. Kritik yerlerde beceri yapacak oyuncusu yok. Kadroya hem kantitatif hem de fazlasıyla kalitatif katkıya ihtiyacı var. Hepsi değilse de çoğu surat savat yapmayan karakterli oyuncuları olan, aç ve desteği asla esirgemeyecek taraftarı olan, iyi bir teknik ekip var. Bu zincirde en zayıf halka belli. O halka ne kadar zayıfsa zincir de o kadar zayıf oluyor maalesef."