İBRAHİM YILDIZ: İyi oyun yerine 'biz kazanalım da nasıl olursa olsun' diyenler olduğu gibi, iyi futbolu öncelikli sıraya koyanlar da kendilerince haklıdır. Fenerbahçe, Alanya maçının istatistikleri çok şaşırtıcı bu anlamda. Topla oynama, atak sayısı, korner kullanma, şut gibi birçok veri Alanyaspor lehine. Böyle olunca sonuca en çok şaşıran Alanyasporlular oldu doğal olarak.