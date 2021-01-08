SERDAR ALİ ÇELİKLER: Maçın 90 dakikası boyunca oyunun galibi Alanyaspor'du. Erol Bulut'u ilk yarı için yargılamıyorum. "Alanya'ya karşı önde basmayayım, topu rakibe bırakıp kontra arayayım" demesini bir derece anlayışla karşılıyorum. 70'e 30'luk oran Anadolu takımı istatistiğidir. Ya da kendinden daha kuvvetli takıma karşı oynanırsa makul karşılanabilir.
Ama 2. yarıda topa daha çok sahip olmayı düşünmek gerekirdi. Daha çok top ayakta kalmalıydı. 2-0'dan sonraki 10 dakika içinde 3 bulunmalıydı. 81'de Sadık'ın gereksiz penaltısını gole çeviren Alanya sonrasında tamamen hapsetti.
Fenerbahçe 81-96 arası 2 tane çok net, 2 tane son pasta problem olan kontra yakaladı. Birini bile değerlendiremedi. Oyun, Fenerbahçe kalibresi için kabul edilebilir değil. Strateji anlaşılır. Ama stratejinin 2. yarıda bilhassa değişmesi gerekirdi.
Alanya gibi ciddi bir rakibe karşı 3 puan çok iyidir. Kazanmak da mühimdir. Ama bu maça özel strateji de olsa Bulut'un bu kadar mahkum bir Fenerbahçe oyunu seyrettirmesi kabul görmez. Bilgisi olsun. Dileyelim bu maçla beraber bu edilgen futbol bitmiş gitmiş olsun.
ŞANSAL BÜYÜKA: Bir başka Fenerbahçe! Fenerbahçe bugüne kadar bildiğimiz, ezberlediğimiz, beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz hangi özellikleri varsa, hepsinin tersini yaptı bu maçta... Fenerbahçe, her maçta topla daha fazla oynardı... Alanya karşısında % 73-27’ler gibi ezici bir oranla topu ya rakibine bıraktı, ya bırakmak zorunda kaldı…
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