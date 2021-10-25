ŞANSAL BÜYÜKA

Başkan Ali Koç’un “megafon“u garibimize gitmiş olsa bile bayağı işe yaramış gibi göründü... En azından başlangıçta... Tribünleri, hafta arası kötü sayılabilecek bir sonuca rağmen ilk defa bu kadar kalabalık gördük… Coşkulu, istekli, susmayan, durmayan, takımına hep destek, tam destek veren bir seyirci… Maçın son dakikasına kadar destek atan, maç bittikten sonra tepkisini “yönetim istifa“ diye haykıran bilinçli, katıksız bir seyirci... Başkasını bilemem, bana göre Fenerbahçe‘nin baskılı oynadığı maçlardan biriydi… Buna rağmen gene kazanamadı, hatta kaybetti… Niye? Önde; renksizlik, beceriksizlik, yetersizlik, etkisizlik, çaresizlik bar bar bağırdı… Bunun için kazanamadı…