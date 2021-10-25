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Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı

25.10.2021 - 10:00 | Güncelleme: FUTBOL

  • GÜNTEKİN ONAY

    Fenerbahçe, perşembe akşamı maç oynamış olmasına rağmen Alanyaspor karşısında maça son derece diri, istekli ve baskılı başladı. Oyunun tüm kontrolünü eline geçiren sarı lacivertliler, Alanyaspor’u, yaptığı baskıyla adeta paralize ederken kalesinde tek bir pozisyon dahi vermedi. Ancak defans konusunda harika işler yapan Fenerbahçe, hücumda yaratıcılık konusunda son derece yetersizdi. Santrfor Serdar Dursun’un arkasında oynayan Pelkas ve Diego Rossi kötü bir maç çıkarttılar.

  • İlginç olan ise bu kadar yaratıcılık sorunu yaşayan sarı lacivertli ekipte Vitor Pereira hamle yapmak için tam 70 dakika bekledi. Crespo girdikten sonra Gustavo’nun stopere geçmesi hem orta alanı zayıflattı hem de savunmanın tüm dengelerini değiştirdi. 75 dakika kaleyi görmeyen Alanyaspor son 15 dakikada daha fazla çıkmaya başladı ve 2 gol buldu. Açıkçası bu mağlubiyet Vitor Pereira’ya yazar. Hiç pozisyon vermediği bir maçta neden savunma ve orta alan kurgusuyla oynarsın?

     

  • ŞANSAL BÜYÜKA

    Başkan Ali Koç’un “megafon“u garibimize gitmiş olsa bile bayağı işe yaramış gibi göründü... En azından başlangıçta... Tribünleri, hafta arası kötü sayılabilecek bir sonuca rağmen ilk defa bu kadar kalabalık gördük… Coşkulu, istekli, susmayan, durmayan, takımına hep destek, tam destek veren bir seyirci… Maçın son dakikasına kadar destek atan, maç bittikten sonra tepkisini “yönetim istifa“ diye haykıran bilinçli, katıksız bir seyirci... Başkasını bilemem, bana göre Fenerbahçe‘nin baskılı oynadığı maçlardan biriydi… Buna rağmen gene kazanamadı, hatta kaybetti… Niye? Önde; renksizlik, beceriksizlik, yetersizlik, etkisizlik, çaresizlik bar bar bağırdı… Bunun için kazanamadı…

     

  • Her şey bir yana; Fenerbahçe kalitesinde bir golcü olsa, son 10 dakikada yakalanan pozisyonlardan en az ikisini gözü kapalı gol yapardı... Fenerbahçe, ligde en fazla ortayı yaptığı maçta, Pereira topa çok iyi yükselen Valencia’yı 70 dakika kenarda tutma yanlışına düştü… Rossi gibi atağa dönük oyuncuyu çıkardı, Crespo gibi defansif bir oyuncu aldı… Serdar Dursun‘un üç metreden dışarı vurduğu topun, aut atışı ile birlikte gelip ilk Alanya atağında gol olması, Fenerbahçe adına gerçekten inanılmaz bir ironiydi…

     

  • ERMAN TOROĞLU

    İlk yarı Fenerbahçe tek kale oynadı, Alanya hiç çıkmadı. Peki bu kadar tek kale oynamasına rağmen çok pozisyona girdi mi sarı-lacivertliler; hayır... İkinci yarı, Fenerbahçe Teknik Direktörü, kendisini maça kaptırıp bizim gibi seyretmeye başlayınca oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. O geç kalınca Alanyaspor oyuna ağırlığını koymaya başladı. Çünkü ilk yarıda tek yönlü oynayan Alanya enerji olarak ikinci yarıda Fenerbahçe'ye göre biraz daha diri kaldı.

     

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