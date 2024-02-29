Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague'de Final Four'da!

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Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Perfumerias Avenida'yı 73-67 mağlup etti ve seriyi kazanarak Final Four'a kaldı. Mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe'de 15 sayı kaydeden Anderson oldu.

FENERBAHÇE, ÜST ÜSTE 4'ÜNCÜ KEZ FİNAL FOUR'DA Euroleague'de sezonun geride kalan kısmında oynadığı 16 karşılaşmanın 14 tanesinden galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertli ekip üst üste 4'üncü, toplamda ise 10'uncu kez Final Four'da yer alacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, yarı finalde Casademont Zaragoza-Çukurova Basketbol eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.