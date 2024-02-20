Fenerbahçe Alagöz Holding'de Emma Meesseman'ın tedavisine başlandı

Beşiktaş BOA karşılaşmasında sakatlanan Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Emma Meesseman'ın tedavisine başlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Emma Meesseman, Beşiktaş BOA maçının son çeyreğinde bir sakatlık yaşamıştır. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzun ayak bileğinde lateral bağ yaralanması tespit edilmiş, tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Emma Meesseman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza katılmasını temenni ediyoruz." denildi.