UĞUR MELEKE

Kadıköy’de orta sahaların yürüyerek geçildiği, iki takımın son pas ve şutlarda beceriksizlik yarışı yaptığı, klasik bir üçüncü küme maçı izledik. Ancak maçın enteresan tarafı, takımlardan biri gerçekten üçüncü küme ekibiyken, diğerinin ondan iki lig yukarıda bir Süper Lig temsilcisi olmasıydı!

17 yıldır bu mesleği tutku ve onurla icra etmeye çalışıyorum. Gerçekten öyle kötü, öyle organizasyondan uzak bir 90 dakika izledik ki, çok sevdiğim mesleğimi yapmanın zor olduğu nadir günlerden biriydi diyebilirim rahatlıkla.