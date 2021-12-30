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Fenerbahçe - Afyonspor maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Afyonspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Spor yazarları, Fenerbahçe - Afyonspor maçını yorumladı

30.12.2021 - 09:59 | Güncelleme: FUTBOL

  • İLKER YAĞCIOĞLU

    Fenerbahçe turu geçti ama 90 dakika golü bulamayıp maçı uzatmalarda kazanması beklendik bir durum değildi. Muhammed'den başlayalım, bir ara ilk 11'in vazgeçilmeziydi ve öz güveni çok yüksekti. Dün gece ise oyun ritmini ve oynama alışkanlığını kaybetmiş bir Muhammed vardı.

  • Sezon başında 13.5 milyon TL'ye alınan ve bu zamana kadar hiç forma giymeyen Burak futbolu unutmuş gibiydi. Bursa'daki görüntüsünden çok çok uzaktaydı. Valencia'nın arzusu iyi, son vuruşları kötüydü. Meyer ise var mıydı, yok muydu belli değildi. İkinci yarıda oyuna giren Mert ve İrfan'ın çabaları ile maçı uzatmalarda da olsa kazandı ve turu geçti.

     

  • UĞUR MELEKE

    Kadıköy’de orta sahaların yürüyerek geçildiği, iki takımın son pas ve şutlarda beceriksizlik yarışı yaptığı, klasik bir üçüncü küme maçı izledik. Ancak maçın enteresan tarafı, takımlardan biri gerçekten üçüncü küme ekibiyken, diğerinin ondan iki lig yukarıda bir Süper Lig temsilcisi olmasıydı!

    17 yıldır bu mesleği tutku ve onurla icra etmeye çalışıyorum. Gerçekten öyle kötü, öyle organizasyondan uzak bir 90 dakika izledik ki, çok sevdiğim mesleğimi yapmanın zor olduğu nadir günlerden biriydi diyebilirim rahatlıkla.

  • TFF 2. Lig (yani aslında üçüncü küme) temsilcisi Afyonspor’un ilk 60 dakikadaki pozitif futbolları saygıdeğer. Maçın başında zaten teknik direktör Kavçak da, sporcular da sahaya tur için çıktıklarını, ofansif bir futbol oynayacaklarını ifade ettiler. Bir noktaya kadar oynadılar da...

    Sanırım Fatih Tekke haklı: Ligimizi çok abartıyoruz. Büyüklerin Türkiye Kupası’ndaki halleri, sıradanlığı çarptı yüzümüze.

  • GÜRCAN BİLGİÇ

    Galatasaray, Denizlispor'a elendikten sonra Fenerbahçeliler 'Bizim de başımıza aynı şey gelecek mi?' diye tedirgin oldular." Bir anda sezonun en kritik maçı haline geldi. "Kabustan uyanış oldu" bu maç.

    Fenerbahçe takımının birinci hedefi her zaman şampiyonluk olmalı. 19 hafta geçti, aklımızda kalan "Vay anasını, ne oynadılar" dediğimiz 2 maç vardır. Sezon başında verilen yanlış hoca kararının sonuçlarına katlandılar.

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