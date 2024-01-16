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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe 12 günde 4 maç oynayacak - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe 12 günde 4 kez maça çıkacak

        Fenerbahçe, 12 gün içerisinde 3'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere İstanbul'da 4 maça çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:53
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        Trendyol Süper Lig'de 53 puanla lider durumda olan Fenerbahçe, yeni yılda oynadığı 3 lig maçında 3 galibiyet elde etti. Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan sarı-lacivertliler, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçını oynayacak.

        Sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, 21 Ocak Pazar günü ligin 21. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Bu müsabakadan 3 gün sonra Başakşehir ile deplasmanda lig maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, 28 Ocak Pazar günü Kadıköy'de MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.

        Bu yoğun takvim sonrası Fenerbahçe'nin ocak ayındaki maçları da tamamlanmış olacak.

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