Futbola dönüş için geri sayımın başladığı şu günlerde transfer piyasası da her geçen gün kızışıyor. Özellikle 4 büyükler yaşadığı maddi problemler nedeniyle bonservisi elinde olan birçok oyuncu için şimdiden karşı karşıya gelmeye başladılar. Sadece dışarıdan oyuncu transferinde değil ligde de sözleşmesi biten önemli oyuncular için kozlarını oynamaya başlayan takımlar bu transferler de mutlu sona ulaşmak için büyük çaba harcıyorlar.

Bu doğrultuda bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak sezonun flaş takımı olan Sivasspor'un sözleşmesi biten iki yıldızı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için de büyük bir transfer yarışının yaşanması bekleniyor. Her ne kadar bu iki oyuncu için Galatasaray şu anda avantajlı durumda gibi gözükse de ezeli rakipleri Galatasaray'ın bu işi bu kadar kolay kapatmasına izin vermeyecek gibi duruyor.

FENERBAHÇE'DEN MERT'E CAZİP ÖNERİLER

Özellikle Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'nin tavrı oldukça ciddi. Oyuncuyla Sivasspor'un izni doğrultusunda temaslarda bulunan Sarı-Lacivertliler Mert'e alacağı her karara saygı göstereceğini belirterek bir teklifte bulundu. Teklifte ise dikkat çeken 2 önemli detay var.

İlk olarak Mert'e Fenerbahçe'ye katılması halinde takımda oldukça önemli bir rolü olacağı ifade edilirken, takımın ana iskeletini oluşturacak oyunculardan biri olacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra maddi açıdan da Galatasaray'ın yaptığı teklife oranla daha iyi bir kontrat ile oyuncunun kapısını çalan Sarı-Lacivertliler, beklemeye geçmiş durumda. Kamuoyunda "Mert Galatasaray'a gidiyor" gibi bir hava oluşmuş olsa da Fenerbahçe bu konuda yaptığı son hamleyle transfer yarışını yeniden başlatmış gibi gözüküyor.