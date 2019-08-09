09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de ITV kanalında yayınlanan 'Günaydın Britanya' adlı program konukları arasında feminizm hakkında yapılan konuşmalar yeni bir tartışmaya neden oldu.
Sabah programının konuğu erkek yazar Nirpal Singh Dhaliwal ile BBC'nin kadın radyo sunucusu ve komedyen Noreen Khan'dı. 45 yaşındaki gazeteci ve yazar Dhaliwal, feminizm yüzünden centilmenlik kurallarının kafa karıştırıcı hale geldiğini, bu yüzden toplu taşımada artık kadınlara yer vermeyeceğini duyurdu.Dhaliwal, bunun tek şeritli bir yol gibi düşünüldüğünü belirterek, kendisinin bir futbol maçında sakatlanmış bile olsa, asla bir kadının toplu taşımada kendisine yer vermeyeceğini, hiçbir kadının kendisine kapıyı açmadığını, oturması için sandalyesini çekmediğini dile getirdi.
Çok paylaşılan bir tweet'i örnek olarak veren Dhaliwal, tweet'i atan kadının bagajına yardım ettiği için bir erkeği eleştirdiğini belirtti. 45 yaşındaki yazar, kibar, nazik davranma dürtüsünün yerli yerinde olduğunu, ama sırf yardım ettikleri için terslendikleri ya da azarlandıkları durumların erkeklerin kafasını karıştırdığını dile getirdi.
Programın diğer konuğu olan Noreen Khan ise feminist olmasında rağmen erkeklerin yardımını kabul etmekten mutluluk duyacağını söyledi.
Sosyal medyada tartışmalara neden olan konu, kullanıcılar arasında da farklı görüşler yarattı. Bazıları kadın-erkek ayrımı yapmadan herkese yardımcı olduğunu belirtirken, kimileri ise kişilerin yaşı, ırkı, cinsiyetine bakmaksızın bir nezaket ve kibarlığın centilmenlik teriminden bağımsız olduğunu ifade etti.
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