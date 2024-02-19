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        Haberler Spor Futbol Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu için flaş paylaşım! - Futbol Haberleri

        Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu için flaş paylaşım!

        Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Müsabaka sonrasında eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşım geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 10:28 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:28
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        Melo'dan Emre Belözoğlu için flaş paylaşım!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-0 kazandı.

        Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetin ardından puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor.

        MELO'DAN PAYLAŞIM

        Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu, Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görerek oyun dışında kaldığında dışarıyı gösterdiği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden fotoğraf paylaştı.

        Sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Wesley Sneijder'in kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

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