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        Haberler Spor Transfer Felipe Augusto, Trabzon'da! - Futbol Haberleri

        Felipe Augusto, Trabzon'da!

        Trabzonspor'un Belçika ekibi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Felipe Augusto, Trabzon'a geldi. Bordo-mavili kulüp, transferin maliyetini de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:41
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        Felipe Augusto, Trabzon'da!
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        Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde 30 Haziran’da başlayan Trabzonspor, hazırlıklarına devam ederken diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Pina ve Onuachu’nun ardından Belçika’nın Cercle Brugge takımının forvet oyuncusu Felipe Augusto’yu Trabzon’a getirdi. Cuma günü İstanbul’a gelen oyuncu perşembe günü (bugün) saat 15.40 sıralarında ise Trabzon’a geldi.

        Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Felipe Augusto, transferinde her şeyin çok hızlı geliştiğini belirterek, "Aslında her şey çok hızlı gelişti. Kulübün bana ilgisini duyunca çok mutlu oldum. Çünkü buranın ne kadar büyük ve önemli bir yer olduğunu biliyorum. Bunu kendi adıma önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem benim burayı fırsat olarak görüşüm hem de kulübün bana olan ilgisi her şeyi çabuk haletti diyebilirim" diye konuştu.

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        "İYİ BİR REKABET OLACAK"

        Trabzonspor'u daha önceden bildiğini belirten Felipe, "Daha çocukken konsol oyunlarında oynadığım zaman bu kulübü biliyordum ve başka oyuncuları da biliyordum. Menajerimle de bunu paylaştım ve aramızda güzel bir diyalog geçti. Konsol oyunlarında oynarken şimdi onlarla oynama fırsatı bulacağım. Forvet hattından iyi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Belki ben en gençlerinden bir tanesiyim ama takım adına ve kendim adına en iyisini öğrenebilmek için elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağım. Bunun da Trabzonspor’a faydası olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        "İKİLİ MÜCADELELERDE İYİYİM VE AYAKTA KALABİLİYORUM"

        Süper Lig’in fizik gücüne dayalı bir lig olduğunu belirten Felipe Augusto, "Burada çok önemli forvetlerin oynadığını biliyorum. Bende burada olmaktan mutluyum. Onlarla yarışmak benim için de önemli olacak. Bende o isimlerden biri olmaya çalışacağım. Sahaya çıktığım anda elimden geleni yapmaya çalışırım. Uzun boylu bir oyuncuyum ve ikili mücadelelerde ayakta kalabildiğimi düşünüyorum. Bu özelliklerimle takıma katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum" dedi.

        "TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZÜN ÖNEMLİ BİR GOLCÜ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

        Trabzonspor’a gelmeden önce teknik direktör Fatih Tekke ile ilgili bilgisi bulunduğunu belirten Felipe Augusto, "Kulübün benimle olan ilgisi netleştikçe daha da araştırma fırsatı buldum. Hocamın önemli bir golcü oyuncu olduğunun farkındayım. Benim bura da olmamın nedenlerinde bir tanesi de bu. Hem buralı hem de burada görev yapan bir isimle çalışmak benim için de bir avantaj olacak. Öğrendiklerimle sahada en iyisini vermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

        Taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu belirten Felipe Augusto, "Anlaşma sağladıktan sonra taraftarların bana olan ilgisi ve beni buraya davet etmeleri çok mutlu ediciydi. Bende buna sahada karşılık vermek istiyorum" diye konuştu.

        Trabzonspor’un yeni transferi Felipe Augusto, basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından taraftarların sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne doğru hareket etti.

        MALİYETİ KAP'A BİLDİRİLDİ!

        Trabzonspor Kulübü, Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı Felipe Augusto'nun maliyetini de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Trabzonspor'un KAP açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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