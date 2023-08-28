Felaketten santim farkıyla kurtuldular!

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        Samsun'da tepeden yuvarlanan kaya parçası bir evin yakınına düştü

        Samsun'da yol çalışması sırasında tepeden kopan kaya parçası bir evin yakınına düştü. Olayda büyük panik yaşayan ev sahibi ise, "Çocuklar dışarıda da olabilirdi. Her gün tedirgin ve korku içinde yaşıyoruz. Bugün ucuz atlattık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:25 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:25
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        Salıpazarı ilçesinde yol çalışması sırasında kopan kaya parçası, bir evin yakınına düştü.

        Alınan bilgiye göre, daha önce tabiat anıtı ilan edilen Çalkaya Takım Şelaleleri'ne ulaşım için yol çalışması başlatıldı.

        İş makinelerinin yol açma çalışması sırasında kopan kaya parçası 150 metre aşağıda bulunan Kalban mevkisindeki Recep Ali Candan'ın evinin yakınında durdu.

        Candan, fındık sezonu nedeniyle torunlar ve çocuklarla evde olduklarını belirterek, "Çocuklar dışarıda da olabilirdi. Her gün tedirgin ve korku içinde yaşıyoruz. Yolu yapan firmaya ve Salıpazarı Belediyesine tedbir alınması için dilekçe verdik. Bugün ucuz atlattık. Yarın neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Biz yola, şelaleye ve turizme karşı değiliz. Ancak can güvenliğimiz yok. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyorum. Daha kötü sonuçlar doğmaması için yol yapımında gerekli tedbirler alınsın." dedi.

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        #haberler
        #Samsun
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