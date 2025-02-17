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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed yılın ikinci faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman belli olacak?

        Fed faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

        Fed toplantı takvimi gündeme geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), yeni yılın ikinci faiz kararını duyurmak için geri sayıma geçti. Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, gelecekteki para politikaları hakkında önemli ipuçları verecek. Yeni toplantıda faiz artırımı olup olmayacağı konusundaki belirsizlik devam ederken, açıklanacak kararın piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceği ifade ediliyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 23:52 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:52
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        • 1

          Gözler Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi. Küresel çapta yükselen enflasyon ve büyüyen durgunluk endişeleri, Fed’in politikalarını daha da kritik hale getiriyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar, yatırımcıların stratejilerini ve ekonomik öngörülerini yeniden şekillendirecek. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte ayrıntılar...

        • 2

          FED YILIN İKİNCİ FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

          ABD Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararı için 18-19 Mart'ta toplantı yapacak. Karar, saat 10.00'da açıklanacak.

        • 3

          FED BU YIL FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

          Powell, yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunu gerçekleştirdi.

          Sunumunun ilk gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

          Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

          Geçen yıl eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 100 baz puan indirdiğini anımsatan Powell, politika duruşunun bu şekilde yeniden ayarlanmasının enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma ışığında uygun olduğunu, menkul kıymet varlıklarını azaltmaya da devam ettiklerini anlattı.

          Powell, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.

        • 4

          Politika faizine yönelik ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini değerlendireceklerini vurgulayan Powell, şöyle devam etti:

          "Ekonomi geliştikçe, politika duruşumuzu, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimizi en iyi şekilde destekleyecek şekilde ayarlayacağız. Ekonomi güçlü kalmaya devam ederse ve enflasyon yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde düşmeye devam etmezse, politika kısıtlamamızı daha uzun süre koruyabiliriz. İş gücü piyasası beklenmedik şekilde zayıflarsa ya da enflasyon beklenenden daha hızlı düşerse, politikayı buna göre gevşetebiliriz. İkili görevimizin her iki tarafına yönelik risklere dikkat ediyoruz ve politika, karşı karşıya olduğumuz riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda."

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