Küresel piyasalar, Ocak ayı içerisinde açıklanacak FED faiz kararına odaklandı. 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklayan FED, Ocak ayında toplantısını gerçekleştirecek. Peki FED faiz kararı 2022 ne zaman açıklanacak? FED Ocak ayı faiz kararı ne olur? İşte tahminler...

OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed Ocak ayı toplantısı 25 - 26 Ocak tarihinde yapılacak. Faiz kararı Türkiye saatiyle 26 Ocak tarihi gece yarısında açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR? İŞTE TAHMİNLER

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.