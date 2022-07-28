Fed sonrası dolarda son durum

ABD Merkez Bankası (Fed) dün piyasa beklentilerine paralel bir şekilde 75 baz puanlık faiz artırımına gitti.
Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının ardından piyasalarda pozitif bir seyir izlendi. Powell, ABD ekonomisinin henüz resesyonda olduğunu düşünmediğini belirterek, faiz artışlarının bir noktada yavaşlaması gerektiğini ancak bu duruma gelecek veriler ışığında karar vereceklerini dile getirdi.
Fed'in faiz artırım kararının ardından dün akşam 17.90'ın altına gerileyen dolar/TL yeni güne 17.87 liradan başladı. Sabah saatlerinde yeniden 17.90'ın üzerine çıktı.
Dün Powell'ın enflasyonla mücadele taahhüdünü yinelemesine rağmen açıklamalarının beklendiği kadar 'şahin' olmaması sebebiyle Euro/dolar yeniden 1.02'nin üzerine çıktı. Pariteye bağlı olarak Euro/TL'de akşam saatlerinde 18.30'u aştı.
Euro perşembe gününe ise 18.36 liradan başladı. Sabah saatlerinde 18.39'u aştı.
ABD BÜYÜME VERİSİ TAKİP EDİLECEK
Piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak ikinci çeyreğe ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri takip edilecek. Dün akşam Powell yumuşak iniş için yolun daraldığını ifade etti. Diğer bir deyişle enflasyonu düşürmek için ekonomik durgunluktan kaçınma ihtimallerinin giderek düştüğünü belirtti. Powell bunun yanında Fed'in sonraki hamlelerini gelen verilerin belirleyeceğini vurguladı.
Dolayısıyla büyüme verileri Fed'in başta eylül ayı olmak üzere önümüzdeki toplantılarında göz önünde bulunduracağı önemli veriler arasında yer alıyor.
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