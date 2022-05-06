Fed'in önceki akşam beklendiği gibi faiz artırımının gitmesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları beklenen kadar 'şahin' bulunmamıştı.
Fed yetkililerinin 75 baz puan artırımı tartışmadığını belirten Powell yumuşak iniş için halen fırsatları olduğunu belirtti.
Çarşamba günü bu açıklamaların etkisiyle ABD borsalarında yüzde3 civarında yükselişler yaşanmıştı. Dün ise rüzgar tersine döndü. ABD'yi başta İngiltere olmak üzere dünyada pek çok merkez bankası faiz artırımına giderek takip etti.
Analistler sert faiz artırımlarının resesyon endişelerini artırdığını, bunun yanında Powell'ın açıklamalarının etkisinin de kısa sürdüğünü belirtti.
NASDAQ SERT GERİLEDİ
Bu sebeple dün ABD borsalarında önemli kayıplar yaşandı. S&P 500 endeksi yüzde 3.6, Dow Jones yüzde 3.1, son dönemde kripto paraların paralel hareket ettiği Nasdaq Bileşik endeksi ise yüzde 4.99 düştü.
Riskli görülen varlıklardan kaçış yaşanırken bu havadan kripto paralar da olumsuz etkilendi. Dün akşam Bitcoin 36.000 doların altını gördü.
Bu sabah itibarıyla 36.460 dolara gelse de günlük kaybı yüzde 8.3'ü buldu.
SOLANA YÜZDE 12 DÜŞTÜ
Benzer şekilde Ethereum da yüzde 6.7 değer kaybederek 2.740 dolara geriledi. Binance Coin yüzde 6, Ripple yüzde 6.1, Terra yüzde 7.1 düştü. İlk 10'da yer alan kripto paralar arasında Solana yüzde 12 ile en sert düşüşe imza attı. Cardano yüzde 9, Dogecoin ise yüzde 5.6 değer kaybederken Avalanche (AVAX) da yüzde 14 ile çok sert bir düşüş yaşadı.
Satış dalgası öncesi dün saat 16.00 civarında 1 trilyon 795 milyar dolar olan kripto paraların toplam piyasa değeri bu sabah itibarıyla 1 trilyon 673 milyar dolara geriledi. Yani yaklaşık 16 saatte piyasadan 122 milyar dolar silindi.
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