Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Ocak ayı ABD FED Toplantısı bugün saat kaçta ve faiz kararı ne zaman belli olur?

Küresel piyasalar, Ocak ayı içerisinde açıklanacak FED faiz kararına odaklandı. 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklayan Fed, Ocak ayında toplantısını gerçekleştirecek. Peki Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED Ocak ayı faiz kararı ne olur? İşte tahminler...

OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed Ocak ayı toplantısı 25 - 26 Ocak tarihinde yapılacak. Esası itibariyle Fed toplantısı ABD saatine göre 25 Ocak'ta gerçekleşip karar 25 Ocak'ta açıklanacak. Ancak kararın açıklandığı saat Türkiye'de gece yarısını geçeceği için Fed Ocak ayı faiz kararı 26 Ocak'ta açıklanmış olacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR? İŞTE TAHMİNLER

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.