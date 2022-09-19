ABD enflasyon verileri temmuz ayında tahminlerin üzerinde çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Mart ayından bu yana faiz artırımına gidilirken ağustos ayında toplantı yapılmaması nedeniyle gözler bu ay alınacak faiz kararına çevrildi. Enflasyon verileri endişeye neden olurken küresel piyasada doların konumunu direkt olarak etkileyen FED faiz kararı toplantısına az bir zaman kala "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" soruları gündeme geldi. Küresel piyasada yüksek enflasyonla mücadele sürerken ağustos ayında toplantı yapılmamıştı. Eylül ayında bir kez daha toplanacak olan ABD Merkez Bankası (FED)’nın faiz artışının ne kadar olacağı piyasaların yakın takibinde.