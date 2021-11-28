Yatırımcılar hafta başında Fed’in 25 baz puanlık ilk faiz artırımının Eylül’den ziyade Haziran’da gerçekleşeceğini fiyatlamaya başladıktan sonra Eylül ve Aralıkta da faiz artırımları geleceğine dair pozisyonlarını artırmışlardı.

Bloomberg’in vadeli piyasalardaki fiyatlamaları kullanan tahmin modeline göre, gelecek yıl Haziran ayında faizlerin artırılacağına yönelik pozisyonlar cuma günü sert bir şekilde geriledi.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇILACAK?

FED toplantısının tarihleri yılbaşında duyurulmuştu. Önümüzdeki FED toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

FED FAİZ KARARI TAHMİNİ

Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs varyantı küresel piyasalarda hızlı bir likidasyona neden olurken kripto para piyasalarındaki düşüşün de bu likidasyondan kaynaklandığı düşünülüyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni bir varyantı araştırıyor. Daha fazla veri gerekiyor ancak şimdi önlem alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarın öğleden itibaren 6 Afrika ülkesinin kırmızı listeye ekleneceğini ve uçuşların geçici olarak askıya alınacağını belirten Javid, İngiltere yolcularının da karantinaya alınması gerektiğini belirtti.