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        FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Küresel piyasaların gözü FED faiz kararının açıklanacağı tarihte. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı mayıs ayında yapılacak toplantı ile belli olacak. Altın, dolar, ve kripto yatırımcılarını yakından ilgilendiren FED'in vereceği karar, dünya ekonomisine yön verecek. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 17:55 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:55
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        • 1

          ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararını belirlemek üzere bir kez daha toplanacak. Küresel piyasaların yakından takip ettiği Para Politikası Kurulu toplantısı, faiz politikasına yön verecek kritik kararları içerecek. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez Bankası takvimine göre Nisan ayında Fed faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de açıklanacak.

          FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

          Trump'ın açıkladığı tarifeler küresel enflasyon ve büyüme üzerinde belirsizliklere sebep olurken, bundan sonraki makroekonomik veri akışının da daha önemli bir hale gelmesi öngörülüyor. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin Fed'in bundan sonraki faiz indirim döngüsünü etkileyebileceğini belirtti.

          Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede karşılıklı tarifelerin stagflasyonist bir şoka, yani daha yüksek enflasyona ve daha yavaş büyümeye yol açması muhtemel olduğunu kaydetti. Bu durumun Fed açısından bir ikilem ortaya çıkardığını vurgulayan Marey, "Daha yüksek enflasyon faiz artışı gerektirir ancak daha yavaş büyüme faiz indirimi gerektirir." dedi.

        • 3

          FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

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