2025 yılında ekonomik görünüm ve enflasyon dinamikleri doğrultusunda Fed’in nasıl bir faiz politikası izleyeceği merak konusu. Bu yıl da 8 kez toplanacak olan Fed, küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Özellikle yılın ilk faiz kararı, yatırımcılar ve ekonomistler için kritik önemde. Peki, Fed’in yılın ilk toplantısı hangi tarihte yapılacak? İşte, 2025 yılına ait Fed toplantı takvimi...