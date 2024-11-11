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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Fed toplantı tarihleri ile aralık Fed faiz kararında beklenti ne yönde?

        Fed toplantı takvimi: Fed aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        FED'in faiz kararı için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere, ABD Merkez Bankası (FED) her yıl toplamda 8 toplantı düzenliyor. Bu toplantılarda alınan faiz kararları, piyasalar açısından büyük önem taşıyor. Aralık ayına ilişkin faiz kararı ise merakla beklenen konular arasında. Peki, "FED'in aralık ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?" sorusunun yanıtı ve bu konuya dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 19:51 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:08
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        • 1

          Fed kararı kapsamında, Gözler Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Bilindiği gibi, ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu yıl 8 toplantı gerçekleştiriliyor. Aralık ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili ayrıntıları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında soruların yanıtları...

        • 2

          ARALIK FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Son olarak Kasım ayında açıklanan kararın ardından sonraki Fed faiz kararı Aralık ayında açıklanacak. Buna göre Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde olacak ve karar 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00 sıralarında açıklanacak.

        • 3

          FED TOPLANTI TAKVİMİ

          2024 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan Fed toplantı takvimi şu şekilde:

          17-18 Aralık 2024

        • 4

          EN SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

          ABD'de Fed politika faizini beklentiler dahilinde değiştirerek bir önceki ay için faiz indirimine gitti. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5 seviyesinden 25 baz puan indirerek yüzde 4,50-4,75'e çekti.

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