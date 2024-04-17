Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.548,09 %-1,36
        DOLAR 32,5299 %0,18
        EURO 34,5821 %0,10
        ALTIN 2.485,20 %-0,05
        FAİZ 45,59 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,55 %0,67
        BITCOIN 63.837,00 %1,26
        GBP/TRY 40,5274 %0,26
        EUR/USD 1,0617 %-0,01
        BRENT 89,54 %-0,53
        ÇEYREK ALTIN 4.063,31 %-0,05
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Fed faiz kararı: Jerome Powell'dan faiz açıklaması geldi! Fed faizi ne zaman düşürecek, Nisan ayı toplantısı ne zaman? - Merak Edilenler Haberleri

        Fed faizi ne zaman düşürecek? Fed Başkanı Powell'dan açıklama geldi

        Fed Nisan faiz kararı için gözler toplantıya döndü. Küresel piyasalarda Fed'in faiz oranını düşürmesi beklenirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 'daha fazla güven istediklerine' dair yön verici açıklamalarda bulundu. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 08:17 Güncelleme: 17.04.2024 - 08:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Küresel piyasalarda gözler Fed kararına dönerken, arka arkaya gelişmeler yaşanıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamalarla politika faizinin geleceği hakkında sinyaller veriyor. Peki, Fed Nisan faiz kararı ne olacak, Fed faiz oranını ne zaman düşürmeye başlayacak? İşte, detaylar...

        • 2

          FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez Bankası Nisan faiz kararı toplantısı 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs günü saat 21.00 - 22.00 sıralarında açıklanacak.

        • 3

          NİSAN AYINDA FED FAİZİ DÜŞÜRÜR MÜ?

          ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kanada Ekonomisi Washington Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin geçen yılki performansının "oldukça güçlü" olduğunu anımsattı.

          Artan arzın güçlü büyümeyi, harcamaları ve istihdamı desteklemesi ve enflasyondaki kayda değer düşüş nedeniyle geçen yıl yüzde 3'ün üzerinde bir büyüme elde ettiklerini dile getiren Powell, "Son veriler, sağlam bir büyüme ve iş gücü piyasasında devam eden güç olduğunu ancak aynı zamanda yüzde 2 enflasyon hedefimize dönüş konusunda bu yıl daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösteriyor." diye konuştu.

        • 4

          FED'İN FAİZ İNDİRİMİ İÇİN BİR SÜRE DAHA BEKLEYECEK

          Powell, para politikasını gevşetmeden önce enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güvene ihtiyaç duyduklarını yineleyerek, geçen yılın ikinci yarısında elde edilen düşük enflasyon verilerine aşırı tepki vermemek için daha fazla güven aradıklarını hatırlattı.

          Bununla beraber, ABD'de açıklanan tüketici ve üretici enflasyonuna ilişkin verilerden alınan karışık sinyaller, Fed'in faiz indirimlerine Haziran ayında başlama ihtimalini sekteye uğratan başka bir gelişme oldu.

        SGK'dan annelere 325 euro ödeyecek!
        SGK'dan annelere 325 euro ödeyecek!
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce lodos sonra sağanak
        Önce lodos sonra sağanak
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Rönesans halka arzdan 4.5 milyar lira kaynak bekliyor
        Rönesans halka arzdan 4.5 milyar lira kaynak bekliyor
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Habertürk Anasayfa