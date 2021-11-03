Tedarik zincirindeki bozulmaların devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri, küresel ekonomide enflasyon ve büyümeye ilişkin endişeler paralelinde oluşan risk temasının gündemde kalmasına neden oluyor. Para politikalarının geleceğine dair belirsizlikler de yatırımcıların önünü görmesini zorlaştırırken, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararlarının beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı enflasyon

11.55 Almanya, ekim ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı hizmet sektörü PMI

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı işsizlik oranı

13.15 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

15.15 ABD, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, ekim ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, ekim ayı ISM hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, eylül ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri

21.00 Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı

FED FAİZ KARARI TAHMİNİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

Analistler, Fed'in salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını atmasının beklendiğini belirterek, bu doğrultuda aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltımın duyurulmasının fiyatlandığını söyledi.

Yatırımcıların, faiz artırımının zamanlamasına ilişkin herhangi bir ipucu verilip verilmeyeceğine odaklandığına işaret eden analistler, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında kullanılacak tonun piyasaların bundan sonraki yönü açısından önemli olacağını kaydetti.

Dün, gelecek yılın şubat ayında görev süresi dolacak olan Fed Başkanı Powell'ın yeniden atanıp atanmayacağına ilişkin tartışmalar da takip edilirken, ABD Başkanı Joe Biden, seçtiği adayları yakında açıklayacağını bildirdi. Biden'ın, Çin'in Glasgow'daki iklim zirvesine katılmamasına ilişkin "büyük bir yanlış" değerlendirmesi ise halihazırda ikili ilişkilere yönelik endişelerin gündemdeki yerini korumasını beraberinde getirdi.