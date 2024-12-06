Fed faiz kararı için geri sayım! İşte aralık ayı Fed toplantı tarihi
ABD Merkez Bankası (Fed), 2024'ün son faiz kararını duyurmak için geri sayıma başladı. Yıl boyunca gerçekleştirilen sekiz toplantının sonuncusu olan bu kritik oturum, küresel piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açabilecek kararlar açısından dikkatle takip ediliyor. Faiz artırımı olup olmayacağına dair belirsizlik, yatırımcıların ve ekonomistlerin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamaların, Fed'in gelecek dönemdeki para politikası stratejisine dair ipuçları sunması bekleniyor. Bu gelişmeler, toplantı tarihine yaklaşıldıkça piyasalarda tedirgin bir bekleyişe neden oluyor. İşte detaylar...
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2024 yılının son Fed toplantısı, hem ABD’de hem de küresel piyasalarda büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu kritik toplantıda alınacak faiz kararı, yatırımcıların ekonomik beklentilerini şekillendirecek. Artan küresel enflasyon baskısı ve resesyon riskleri, Fed’in atacağı adımları daha da önemli hale getiriyor. Toplantı sonrası Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların, ekonomik dengeler üzerinde güçlü etkiler yaratacağı tahmin ediliyor. Yılın son faiz kararının açıklanmasına günler kala, tüm gözler bu toplantıya çevrilmiş durumda. İşte merak edilenler...
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ARALIK FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak Kasım ayında açıklanan kararın ardından sonraki Fed faiz kararı Aralık ayında açıklanacak. Buna göre Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde olacak ve karar 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00 sıralarında açıklanacak.
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FED TOPLANTI TAKVİMİ
2024 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan Fed toplantı takvimi şu şekilde:
- 17-18 Aralık 2024
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EN SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD'de Fed politika faizini beklentiler dahilinde değiştirerek bir önceki ay için faiz indirimine gitti. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5 seviyesinden 25 baz puan indirerek yüzde 4,50-4,75'e çekti.