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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı açıklanıyor! Fed faiz kararı Türkiye saati ile kaçta açıklanacak? Fed bu ay faizi pas mı geçer mi indirir mi, beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirimine gider mi, beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı bugün açıklanıyor. Küresel piyasalarsa Fed hareketliliği başlarken, ABD ile Çin'in müzakere yapmayı planlaması Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalarda olumlu bir hava estiriyor. Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD'in bu hafta resmi olarak anlaşma zemini arayacak olmasının ticaret gerilimlerini yumuşayabileceğini ve riskli varlıklara alımlar getirebileceğini söyledi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay faiz kararı ne olur? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:59
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        • 1

          Küresel piyasalarda bugün gözler Fed tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Küresel ölçekte süregelen belirsizlik algısı nedeniyle varlık fiyatlarında dalgalanmalar gözlenirken, bu ortamda bu akşam açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez Bankası takvimine göre Nisan ayında Fed faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de açıklanacak.

        • 3

          FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        • 4

          FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİ NE YÖNDE?

          ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumuna paralel enflasyon ve resesyon risklerindeki artış merkez bankasının işini zorlaştırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in 7 Mayıs'ta politika faizini yüzde 4,25-4,50 arasında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın haziran ayında yüzde 66 ihtimalle, Temmuz ayında ise yüzde 77 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

          Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Fed'in "Bej Kitap" raporunun nisan sayısında gümrük vergilerinden kaynaklanan belirsizliğin ekonomik görünümü olumsuz etkilediğini bildirilmişti. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin bir önceki rapor döneminden bu yana çok az değişiklik gösterdiği belirtilmişti.

        • 5

          POWELL'IN KONUŞMASI DİKKATLE İZLENECEK

          Analistler, Fed Başkanı Powell'ın sözlü yönlendirmeleri ve kullanacağı söylem tonunun yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini belirtirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faiz oranında herhangi bir değişiklik yapmayacağına kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

          Öte yandan Trump'ın, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, tarife müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamalar dikkati çekti. Çin'in ticaret konularında görüşmek istediğini söyleyen Trump, Çin ile ticaret yapmayarak hiçbir şey kaybetmediklerinin altını çizerek onlarla doğru zamanda bir araya geleceklerini bildirdi.

          Ayrıca ülkelerle ticaret anlaşması imzalamak zorunda olmadıklarını da belirten Trump, "Onlar bizimle anlaşma imzalamak zorunda" dedi.

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