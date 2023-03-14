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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Araştırma Direktörü Kadirhan Öztürk oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Silicon Valley Bank’ın iflasının ardından ABD finansal sistemindeki problemin tüm dünyaya nasıl yayıldığının ele alındığı programda Öztürk, bu etkinin ne kadar sürebileceğine dair fikirlerini paylaşıyor. Bu finansal batışın ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırım sürecini erken sonlandırmasına neden olup olmayacağı yönündeki fikirlerini dile getiren Öztürk, bu durumun başta altın olmak üzere finansal araçlar ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki yansımalarına dair tahminlerini aktarıyor.

SEÇİM SÜRECİNDE NE OLAR?

Seçim ve seçim sonrasına yönelik fikirlerini de aktaran Öztürk, seçim öncesi ekonomi yönetiminin borsanın düşüşüne izin vermeyeceğine dair görüşü değerlendiriyor. Ayrıca seçim sonrası mevcut hükümet ile devam edilmesi halinde para ve kur politikasının değişip değişmeyeceğine dair tahminlerini paylaşan Öztürk, iktidarın değişmesi halinde ise bu politikaların nasıl değişebileceğine dair görüşlerini dile getiriyor.

HANGİ SEKTÖR GÖZDE OLACAK?

Öztürk ayrıca gıda perakendesi, enerji, havacılık, çimento, cam ve ihracatçı şirketlerin bilançolarından yola çıkarak değerlendirmelerde bulunuyor. Depremin ardından oynak olan çimento, cam ve demir çelik hisselerinde hareketin bitip bitmediğine dair fikirlerini aktaran Öztürk, özellikle kur nedeniyle zorlandıkları söylenen ihracatçı şirketlerin mevcut bilançolarını da değerlendirerek geleceğe ilişkin beklentilerini paylaşıyor.

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