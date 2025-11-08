Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.924,53 %-1,34
        DOLAR 42,2130 %0,24
        EURO 48,8961 %0,49
        GRAM ALTIN 5.434,09 %0,83
        FAİZ 39,87 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 65,72 %1,06
        BITCOIN 102.313,00 %-1,47
        GBP/TRY 55,6260 %0,42
        EUR/USD 1,1566 %0,16
        BRENT 63,63 %0,39
        ÇEYREK ALTIN 8.884,74 %0,83
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed'den finansal istikrar raporu - İş-Yaşam Haberleri

        Fed'den finansal istikrar raporu

        ABD Merkez Bankası (Fed), politika belirsizliğinin finansal istikrara yönelik en önemli risk olarak görüldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:57 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fed'den finansal istikrar raporu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun kasım sayısını yayımladı.

        ABD'nin finansal istikrarına yönelik risklere ilişkin yapılan anketin sonuçlarının paylaşıldığı raporda, politika belirsizliğinin listenin başında yer aldığı belirtildi.

        Raporda, politika belirsizliğini, jeopolitik riskler, uzun vadeli faiz oranlarındaki yükseliş, süregelen enflasyon ve yapay zeka algısındaki değişime bağlı olabilecek varlık fiyatlarındaki keskin düşüşün takip ettiği aktarıldı.

        Fed'in raporunda, "Anket katılımcıları, ticaret politikası, merkez bankası bağımsızlığı ve ekonomik verilerin mevcudiyeti dahil olmak üzere politika belirsizliği konusundaki endişelerini dile getirmeye devam etti" ifadeleri kullanıldı.

        Katılımcıların çeşitli jeopolitik risklere dikkati çekerek mevcut gerilimlerin genişleme potansiyelini izledikleri vurgulanan raporda, devam eden enflasyonun da finansal istikrara yönelik bir risk olarak görülmeye devam ettiği ve zayıflayan işgücü piyasasıyla birlikte dile getirildiğine işaret edildi.

        Raporda, katılımcıların, son dönemde hisse senedi performanslarında ana itici gücü olarak görülen yapay zekaya yönelik genel algının değişmesinin riskli varlıklarda bir düzeltmeye yol açabileceğini, böyle bir değişimin özel ve kamu piyasalarında büyük kayıplara neden olabileceğini ve düşüşlerin yeterince büyük olması durumunda işgücü piyasasında daha fazla yavaşlamaya ve finansal koşulların sıkılaşmasına yol açabileceğini belirttiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Habertürk Anasayfa