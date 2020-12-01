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ABD Merkez Bankası ( Fed) başkanı Jerome Powell, koronavirüs aşısının üretim ve dağıtım engellerinin aşılmasına kadar, önümüzdeki birkaç ayın yavaşlayan toparlanma ve artan pandemi nedeniyle "zor" geçeceğini söyledi. Powell bugün kongre oturumunda yapacağı konuşma için hazırladığı metinde, "Hem burada hem de yurtdışında yeni COVID-19 vakalarındaki artış endişe verici ve önümüzdeki birkaç ay için zorlayıcı olabilir" dedi.

Powell "Aşıyla ilgili son haberler orta vadede çok olumlu. Şimdilik, zamanlama, üretim ve dağıtım ve farklı gruplar arasında etkinlik gibi önemli zorluklar ve belirsizlikler var. Bu gelişmelerin ekonomik sonuçlarının zamanlamasını ve kapsamını değerlendirmek zor olmaya devam ediyor" dedi.

Powell'ın sözleri, bir aşının potansiyel gelişinin Fed'in görünümünü nasıl etkileyebileceğine ve toparlanmanın yavaşladığına dair şimdiye kadarki en ayrıntılı açıklamaları. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar dün yaptığı açıklamada, aşıların Noel'den önce başlayabileceğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ayrı bir oturumda yapacağı konuşma metninde, ekonominin pandemi nedeniyle kaybettiği kayıplarını toparlayarak "dikkate değer bir ilerleme" kaydettiğini ve daha fazla hükümet yardımını ekonominin geneline yaymak yerine zor durumdaki "işçilere ve küçük işletmelere" yönelik olması gerektiğini söyledi.

'GÜVEN' VURGUSU

Aşının piyasaya sürülmesi çok yaklaşmışken bazı analistler, Amerikalılar aşılanınca ve koronavirüse karşı geniş bir bağışıklık sağlanınca önümüzdeki aylarda ekonomide güçlü bir sıçrama beklediklerini söylüyor. Ancak Powell, ekonominin geleceğinin bu sürecin başarısına bağlı kalacağını ve o zamana kadar pandeminin etkisinin devam edeceğini ve özellikle kadınlar, azınlık grupları ve hizmet sektöründeki kişiler üzerinde ağırlaşacağını söyledi.

Powell, "İnsanlar kapsamlı ekonomik faaliyetlere yeniden katılmanın güvenli olduğundan emin olana kadar tam bir ekonomik toparlanma olasılığı düşük" dedi.