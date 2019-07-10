10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell, "Son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir" dedi
Washington'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Powell, temel ekonomik görünümün güçlü seyretmeye devam ettiğini, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyonun, komitenin yüzde 2 hedefine doğru zaman içerisinde ilerleyeceğini söyledi.
Powell, "Buna rağmen son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir. Dahası ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika meseleleri henüz çözümlenmedi." ifadelerini kullandı.
ABD'de zayıf enflasyonun halihazırda tahmin edilenden daha kalıcı olabileceği uyarısında bulunan Powell, "Bu gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyoruz. Bunların ABD ekonomisi ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz." dedi.
"FED , LİBRA İLE İLGİLİ ENDİŞELERİ ÇÖZME YÖNÜNDEKİ ÇABALARI KOORDİNE EDİYOR''
Jerome Powell, Fed'in haziran ayındaki toplantısından bu yana ABD ekonomisindeki belirsizliklerin ticaret gerilimlerinin de etkisiyle arttığını, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin ABD ekonomisinin görünümü üzerinde baskı yarattığını vurguladı.
Powell, haziran ayına ilişkin güçlü istihdam verilerinin Fed'in bakışını değiştirip değiştirmediğine ilişkin soru üzerine, "Sorunuza doğrudan bir cevap vereyim; hayır." ifadesini kullandı.
Facebook'un piyasaya sürmeye hazırlandığı "Libra" adı verilen para birimine ilişkin ciddi endişeleri olduğunu dile getiren Powell, Fed'in, Libra ile ilgili endişeleri çözme yönündeki çabaları koordine ettiğini söyledi.
''TRUMP 'GİT' DERSE TABİİ Kİ GİTMEM''
Fed Başkanı Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alabileceğine ilişkin açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Başkan Trump 'git' derse tabii ki gitmem. Kanun, bana 4 sene boyunca bir süre verdi ve ben bu süre boyunca hizmet edeceğim." diye konuştu.
Fed Başkanı Jerome Powell ticaret belirsizlikleri ve zayıf küresel ekonominin ABD ekonomisi görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini ve Fed'in ABD'de ekonomik büyümeyi sürdürmek için "uygun şekilde" adım atmaya hazır olduğunu belirtti.
50 DEĞİL 25 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR
Powell'ın konuşması Fed'in bu ay son 10 yıllık süreçte ilk kez faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirdi ancak Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentileri ortadan kalktı. Zayıf enflasyon ve Çin ile ticaret savaşının işletmelere yansımasına ilişkin artan endişelerle hala 25 baz puanlık indirim bekleniyor.
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