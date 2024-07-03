Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

Fed Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuştu.

Geçen yılın ikinci yarısında büyüme ve iş gücü piyasası açısından "olağanüstü" olduğunu anımsatan Powell, bunun bu yılın ilk yarıda da devam ettiğini söyledi.

Powell, ilk çeyrekteki duraklamanın ardından dezenflasyonist eğilimde yeniden başlama belirtileri görüldüğüne dikkati çekerek, "Enflasyonu hedefimize düşürmede oldukça ilerleme kaydettik." diye konuştu.

İlk faiz indiriminin eylül ayında olup olmayacağına yönelik soruya cevap vermekten kaçınan Powell, "Bugün burada belirli tarihlere değinmeyeceğim. Çok erken gidersek enflasyonu düşürmek için yaptığımız iyi işi boşa çıkarabileceğimizin ve çok geç gidersek büyümeyi ve toparlanmayı gereksiz yere baltalayabileceğimizin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Para politikasını gevşetmeye başlamadan önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde düşeceğinden daha emin olmak istediklerini vurgulayan Powell, son zamanlarda görülen türden daha fazla veri tespit etmek istediklerini yineledi.

Powell, hizmet enflasyonunun daha yapışkan olmakla ünlü olduğuna işaret eden Powell, iş gücü piyasasında birkaç yıl öncesine göre daha iyi bir dengeye doğru oldukça önemli bir hareket gördüklerini ve ücret artışlarının daha sürdürülebilir seviyelere doğru gittiğini kaydetti.

İş gücü piyasasının uygun şekilde soğuduğunu söyleyen Powell, bunu çok dikkatli şekilde izlediklerini vurguladı.

Powell, "Bu yıl veya gelecek yıl yüzde 2 enflasyona geri döneceğimizi düşünmüyoruz. Belki gelecek yılın sonlarında görebiliriz. Önemli olan, gerçek bir ilerleme kaydediyor olmamız." dedi.