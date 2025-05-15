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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed Başkanı Powell: Belirsizliği azaltıp, şeffaflığı artırmaya çalışıyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Fed Başkanı Powell: Belirsizliği azaltıp, şeffaflığı artırmaya çalışıyoruz

        Fed Başkanı Jerome Powell Perşembe günü yaptığı açıklamada "Belirsizliği azaltıp, şeffaflığı artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Powell, yetkililerin, ABD istihdamındaki eksiklikler hakkında nasıl düşündükleri ve enflasyon hedeflerine nasıl yaklaştıkları da dahil olmak üzere para politikası kararlarına rehberlik eden çerçevenin önemli kısımlarında değişiklik yapmayı düşündüklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 17:47 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:47
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        "Belirsizliği azaltıp, şeffaflığı artırmaya çalışıyoruz"
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        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Thomas Laubach Araştırma Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bu yılki para politikası stratejisi gözden geçirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Ekonomik ortamın son gözden geçirmenin yapıldığı 2020'den bu yana önemli ölçüde değiştiğine işaret eden Powell, "Daha sık ve potansiyel olarak daha kalıcı arz şoklarının olduğu bir döneme giriyor olabiliriz, ekonomi ve merkez bankaları için zorlu bir meydan okuma" ifadelerini kullandı.

        Powell konuşmasında "Yetkililer eksikliklerle ilgili dili yeniden gözden geçirmenin uygun olacağını düşündüklerini belirttiler. Geçen haftaki toplantımızda da ortalama enflasyon hedeflemesi konusunda benzer bir yaklaşım sergiledik" dedi.

        BloombergHT'de yer alan habere göre Powell, mevcut çerçevenin sürekli olarak düşük faiz oranları ve düşük enflasyonun olduğu bir dönemde tasarlandığını kabul etti. Fed Başkanı "Yeni uzlaşı beyanımızın çok çeşitli ekonomik ortamlara ve gelişmelere karşı sağlam olmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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