Fecr Suresi Türkçe Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.
1.Yemin olsun tan yerinin ağarmasına;
2.On geceye;
3.Çift olana ve tek olana;
4.Geçip gitmekte olan geceye.
5.Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir?
6.Görmedin mi, rabbin ne yaptı Ad kavmine;
7.Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan,
8.Sütunlarla dolu İrem'e;
9.Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a;
10.Kazıklı Firavun'a?
11.İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi.
12.Oralarda durmadan fesat çıkardılar.
13.Bu yüzden rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı.
14.Çünkü rabbin her şeyi yakından izlemektedir.
15.İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti" der.
16.Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, "Rabbim beni aşağıladı" der.
17.Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz.
18.Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
19.Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz.
20.Malı da pek çok seviyorsunuz.
21.Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman,
22,23.Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!?
24."Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım" der.
25.Artık o gün, Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
26.Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.
27- Allah şöyle der: "Ey huzur içinde olan nefis!"
28- "Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!"
29- "(İyi) kullarımın arasına gir."
30- "Cennetime gir."