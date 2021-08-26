Feci yangın! 6 evi alevler yuttu

DHA

Oltu ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki kırsal Arıtaş Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede bitişikteki 5 eve daha sıçradı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine mahalleye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sokaklarının dar olması nedeniyle alevlere güçlükle müdahale eden itfaiye ekiplerine köylüler de destek verdi.

Bazı ev sahipleri yanan evlerindeki eşyalarını kurtarma çalıştı. Ekipler, 6 evde devam eden yangının diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, can kaybının olmadığı yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.