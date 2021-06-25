Eşine doğum günü pastası aldı! Kahreden haber!

Antalya'da, dün akşam saatlerinde, Manavgat'ın Emek Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

Mustafa Büyükarslan'ın kullandığı otomobil ile Çeltikçi istikametine gitmekte olan Alibeke Fındık yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.

DHA'da yer alan habere göre kazada, başında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Alibeke Fındık ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Alibeke Fındık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alibeke Fındık'ın, eşi Çiğdem Fındık'ın doğum günü için aldığı pastayla evine gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.