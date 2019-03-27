Kaza, dün akşam sıralarında Konya Beyşehir karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan Seyit Ali K. yönetimindeki yolcu minibüsü, aynı istikamette seyir halinde olan İbrahim G. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre; kazada, minibüste bulunan yolculardan Selvinaz Duman (70) ve Mevlüt Karasakal (34) hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan iki kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri geri manevra yaptığı sırada seyir halindeki minibüsün çarpması görülüyor.