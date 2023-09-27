Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!

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Muğla'da yaşanan feci kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Fethiye ilçesi, Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi.

YAYA GEÇİDİNDE ÇARPIŞTILAR DHA'da yer alan habere göre Mehmet Orhan (63) yönetimindeki motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Kılıçaslan (28) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

İKİ SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU Çarpışmanın şiddetiyle iki sürücü de yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

EVLİ VE 1 ÇOCUK ANNESİYDİ Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evli, 1 çocuk annesi Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiği, diğer sürücü Orhan'ın ise ağır yaralandığı belirlendi.

YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİYE ALINDI Mehmet Orhan Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Zehra Kılıçaslan'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.