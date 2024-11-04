Feci kaza! Bir anda motokurye çarptı | Son dakika haberleri

Feci kaza! Bir anda motokurye çarptı | Son dakika haberleri

İstanbul Kağıthane'de kaza, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

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DHA'da yer alan habere göre motokurye 24 yaşındaki Salih Erdoğan siparişi teslim ettikten sonra iş yerine dönmek üzere yola çıktı.

Erdoğan, motosikletiyle caddede ilerlediği sırada kaldırımda yürüyen bir kadın yolun karşısına geçmek için yola çıktı. Kadını gören motokurye frene bassa da kazaya engel olamadı.

MOTOKURYE VE ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI

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Çarpışma sonucu yere savrulan motokurye Salih Erdoğan ve çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı olay yerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.