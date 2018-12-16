FC Botosani: 1 - Steaua Bucuresti: 2

Romanya 1.Lig maçında FC Botosani ile Steaua Bucuresti karşılaştı.FC Botosani takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Martin Fraisl, Andrei Burca, George Miron, Alexandru Patache, Lossemy Karaboue, Yoni Rodriguez, Aristides Soiledis, Nikola Trujic, Catalin Golofca, Diego Fabbrini, Lorand-Levente FülöpSteaua Bucuresti takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Cristian Balgradean, Mihai Balasa, Junior Morais, Bogdan Planic, Lucian Filip, Florin Tanase, Romario Benzar, Alexandru Stan, Dennis Man, Florinel Coman, Harlem Gnohere14. dakikada Harlem Gnohere, tabelayı 0-1 yaptı. 24. dakikada FC Botosani oyuncusu Catalin Golofca topu ağlarla buluşturdu. Steaua Bucuresti, 38. dakikada Lucian Filip ile tabelayı 1-2 olarak değiştirdi. Maçın ilk devresi 1-2 bitti. Steaua Bucuresti oyuncusu Junior Morais ile FC Botosani oyuncuları Diego Fabbrini, George Miron sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikası golsüz bitti.Maçın 2. yarısında FC Botosani takımında Nikola Trujic ve Yoni Rodriguez oyundan çıktı, Mihai Roman ve Hervin Ongenda sahaya girdi, Steaua Bucuresti takımında ise Romario Benzar, Harlem Gnohere, Florinel Coman çıktı, Mihai Roman, Raul Rusescu, Olimpiu Morutan girdi. Karşılaşma 1-2 tamamlandı.499 kodlu maçta İddaa'da Steaua Bucuresti galibiyetine bahis oynayanlar 1.50 oranını kazandı.FC Botosani son 5 maçta 1 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 3 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 3 galibiyet, 2 beraberlik.