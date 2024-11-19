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        Haberler Spor Voleybol F.Bahçe Medicana, Vero Volley'i ağırlayacak! - Voleybol Haberleri

        F.Bahçe Medicana, Vero Volley'i ağırlayacak!

        CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında 20 Kasım Çarşamba (yarın) Fenerbahçe Medicana, İtalya temsilcisi Vero Volley'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:45
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        F.Bahçe Medicana, Vero Volley'i ağırlayacak!
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        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında yarın İtalyan ekibi Vero Volley'i ağırlayacak.

        Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Yunanistan Voleybol Federasyonundan Vasileios Vasileiadis ile Azerbaycan Voleybol Federasyonundan Eldar Zulfugarov yönetecek.

        Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Alman ekibi Helios Grizzlys'i deplasmanda 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başlamıştı.

        Vero Volley ise Yunanistan ekibi Olympiakos'u sahasında 3-2 mağlup etmişti.

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